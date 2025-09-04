Территориальные уступки Путину в Украине приведут войну в Европу, - Зеленский

Глава государства обратил внимание на точку зрения отдельных СМИ, которые отметили, что если ВСУ выйдут из восточных регионов страны, мир будет восстановлен.

Зеленский напомнил, что Путин вторгся в Крым (в 2014 году, - ред.), чтобы сделать его плацдармом и окружить юг нашей страны, то есть для подготовки очередного наступления.

"В 2014 году он (Путин. - ред.) вторгся в часть восточной части нашей страны, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьков. Он также захватит промышленный центр Днепр и это откроет ему новые возможности", - сказал президент.

По мнению Зеленского, если бы Путину удался его первоначальный план захвата всей Украины, он использовал бы ее как плацдарм для вторжения в Европу. Удастся это российскому диктатору или нет, зависит от того, насколько сильной будет Европа.

"Если Европа сильная, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слабая, тогда пострадает от действий России", - сказал глава государства.

Президент Украины также напомнил, что расстояние между Москвой и Парижем менее 3 тысяч километров, а ракеты, которые Россия применяет для обстрелов Украины, имеют дальность поражения 2500 километров.

По его словам, Украина уже имеет на вооружении ракеты с дальностью в 3 тысяч километров, то есть война стимулирует технологическое развитие "у нас, в Европе, но также и в России".

"Благодаря этому технологическому прогрессу больше нет "дальних войн". Поверьте, через два года россияне будут иметь много ракет с дальностью 5000 километров. Море никого не защитит, океан никого не защитит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж и отличается от ядерных носителей", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что именно судьба Украины определит, где проляжет эта восточная граница. Если страна не устоит, эта граница проляжет по Польше, а то и по Германии.

"Когда-то Европа была разделена таким образом. Восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас. Насколько мы позволим разгуляться российским амбициям?", - добавил Зеленский.