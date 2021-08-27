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Після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси

Автор: Марія Кучерявець

У столиці Афганістану (Кабул) відновили евакуацію громадян після терактів. Переправляння людей здійснюється в районі міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Turk.

"Жителі Кабула поділилися інформацією про те, що сьогодні вранці з аеропорту Кабула вилетіло кілька літаків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає телеканал з посиланням на місцеві ЗМІ, число людей, які очікують на евакуацію за межами аеропорту починає значно збільшуватись.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня в результаті терактів у Кабулі загинули 110 людей, 13 з яких - американські військові.

Додамо, в США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів в Кабулі.

Крім цього "Талібан" запропонував Туреччині управляти кабульським аеропортом.

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АфганистанКабулТеракт