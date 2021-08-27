Після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси

"Жителі Кабула поділилися інформацією про те, що сьогодні вранці з аеропорту Кабула вилетіло кілька літаків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає телеканал з посиланням на місцеві ЗМІ, число людей, які очікують на евакуацію за межами аеропорту починає значно збільшуватись.