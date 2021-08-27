После терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы

"Жители Кабула поделились информацией о том, что сегодня утром из аэропорта Кабула вылетело несколько самолетов", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал со ссылкой на местные СМИ, число людей, ожидающих эвакуации за пределами аэропорта начинает значительно увеличиваться.