"Талібан" запропонував Туреччині управляти аеропортом Кабула
Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про пропозицію бойовиків радикального руху "Талібан" займатися управлінням аеропорту Кабула. Однак він поки не надав їм відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
"Талібан запропонував нам управління кабульським аеропортом. Однак ми ще не прийняли остаточного рішення через побоювання з приводу безпеки", - сказав він.
За його словами, у турецькому посольстві в Кабулі відбулася зустріч з талібами, яка тривала 3,5 години, але в разі необхідності переговори можуть бути проведені знову.
Своєю чергою Ердоган засудив теракти, які відбулися вчора біля будівлі аеропорту Кабула і зазначив, що "це показує наскільки небезпечним є "Талібан" для Афганістану і світу в цілому".
Він додав, що наразі триває евакуація турецьких військовослужбовців, які служать в Афганістані та пообіцяв завершити її якомога швидше.
Нагадаємо, вчора біля аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками, в результаті загинули більше сотні осіб.