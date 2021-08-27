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"Талібан" запропонував Туреччині управляти аеропортом Кабула

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Афганістан, П'ятниця 27 серпня 2021 11:18
"Талібан" запропонував Туреччині управляти аеропортом Кабула Фото: президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таіп Ердоган заявив про пропозицію бойовиків радикального руху "Талібан" займатися управлінням аеропорту Кабула. Однак він поки не надав їм відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Талібан запропонував нам управління кабульським аеропортом. Однак ми ще не прийняли остаточного рішення через побоювання з приводу безпеки", - сказав він.

За його словами, у турецькому посольстві в Кабулі відбулася зустріч з талібами, яка тривала 3,5 години, але в разі необхідності переговори можуть бути проведені знову.

Своєю чергою Ердоган засудив теракти, які відбулися вчора біля будівлі аеропорту Кабула і зазначив, що "це показує наскільки небезпечним є "Талібан" для Афганістану і світу в цілому".

Він додав, що наразі триває евакуація турецьких військовослужбовців, які служать в Афганістані та пообіцяв завершити її якомога швидше.


Нагадаємо, вчора біля аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками, в результаті загинули більше сотні осіб.

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Талібан Турция Реджеп Тайіп Ердоган Афганистан
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