ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депутату-подрывнику из Закарпатья избрали меру пресечения

Закарпатье, Воскресенье 17 декабря 2023 21:02
UA EN RU
Депутату-подрывнику из Закарпатья избрали меру пресечения Фото: депутату-подрывнику избрали меру пресечения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в здании Керецковского сельского совета избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

По данным суда, сегодня 17 декабря, Батрина в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В судебном заседании сторона обвинения отметила, что один из потерпевших от полученных повреждений умер, и ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Сторона защиты и подозреваемый, по данным суда, против удовлетворения ходатайства прокурора не возражали.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, вчера в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область
NEWS
СБУ открыла дело из-за прослушки Залужного и раскрыла подробности
СБУ открыла дело из-за прослушки Залужного и раскрыла подробности
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет