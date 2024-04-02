Теракт под Москвой: как выглядят повреждения ТЦ "Крокус" со спутника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram .

На видео видны существенные повреждения крыши, возникшие в результате пожара в торговом центре после инцидента.

"По оценкам экспертов, возобновление концертного зала, у которого в результате пожара обрушилась крыша, будет стоить от 9 до 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчины доставили избитыми , один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

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