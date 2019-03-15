Генсек НАТО засуджує теракт у Новій Зеландії

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг зазначив, що НАТО залишається надійним партнером Нової Зеландії у захисті її демократичних прагнень

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив теракт у Новій Зеландії, у ході якого в двох мечетях Крайстчерча сталася стрілянина. Про це генсек написав у своєму Twitter.

Він підкреслив, що альянс залишається надійним другом і партнером Нової Зеландії у захисті її демократичних прагнень і суспільних цінностей.

"Я рішуче засуджую жахливий терористичний напад на мечеті в Крайстчерчі. Мої думки з усіма, хто втратив близьких або був поранений", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив співчуття через теракт у Новій Зеландії. Він підкреслив, що США підтримають Нову Зеландію в усьому, що можуть зробити.

Раніше МЗС України засудило теракт у Новій Зеландії, у результаті якого загинули 49 осіб, а постраждали близько 48 осіб.

РБК-Україна писало, що в справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб, одному з затриманих поліція уже пред'явила звинувачення. Завтра він постане перед окружним судом.

Так, невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії. Стрілком був громадянин австралійського походження. Глава уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що безпрецедентний напад, який стався сьогодні в мечетях, є добре спланованим терактом.