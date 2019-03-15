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Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька бомб після стрілянини в мечетях

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 09:08
Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька бомб після стрілянини в мечетях
Фото: місце стреьбы в Новій Зеландії (twitter. сom/JoeGomezNews)

В результаті стрілянини загинули 40 людей

Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту в двох мечетях в Крайстчерчі. Про це повідомляє агентство Reuters.

В результаті стрілянини загинули 40 людей. Влада Нової Зеландії назвала атаку на мечеті терактом і повідомили, що вже затримані четверо підозрюваних.

"Було кілька повідомлень про СВУ, закладених у транспортні засоби, які ми змогли знешкодити", - комісар поліції Нової Зеландії.

Зазначимо, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Нагадаємо, за даними очевидців, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і державні установи міста закриті, також скасовано прийом в лікарні.

Число загиблих при стрілянині в мечетях у Новій Зеландії досягло 27 Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії
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