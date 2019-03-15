Поліція пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії

Фото: місце стрілянини (кадр відео odt co nz 2)

Усього поліція затримала чотирьох підозрюваних у теракті в Новій Зеландії

Поліція Нової Зеландії пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії. Про це повідомив комісар поліції країни Майк Буш, передає New Zealand Herald.

За його словами, поліція завершила "активні" пошуки підозрюваних у масовій стрільбі вудвох мечетях міста Крайстчерч.

Комісар поінформував, що усього у зв'язку з терактом у мечетях Нової Зеландії були затримані троє чоловіків і одна жінка. За його словами, всі четверо підозрюваних не перебували в терористичних організаціях, при цьому одному з них вже висунули обвинувачення в убивстві.

Також представник поліції розповів, що зараз правоохоронці по всій країні проводять перевірки, щоб переконатися у відсутності нової небезпеки для місцевих жителів. На Дінс-авеню і Линвуд-авеню, де розташовані обидві мечеті, правоохоронці виявили велику кількість вогнепальної зброї.

Крім того, місцева поліція не володіє даними розвідки про потенційну загрозу нападу в День Святого Патрика, який в цьому році новозеландці святкуватимуть 17 березня.

Нагадаємо, число загиблих під час теракту в Новій Зеландії досягло 49 осіб, постраждали близько 48 осіб.

Так, за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував у мережі маніфест, у якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Як писало РБК-Україна раніше, стрілянину в одній з мечетей влаштував чоловік у шоломі та окулярах з автоматичною гвинтівкою. Після нападу влада просить жителів Крайстчерча залишатися у своїх будинках і повідомляти про підозрілі факти. Всі школи і держустанови міста закриті.