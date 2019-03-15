При стрільбі у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей

Фото: місце стрілянини у Новій Зеландії (twitter.com/SirJadeja)

Стрілянину в Новій Зеландії офіційно назвали терактом

В результаті стрілянини у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей, ще 20 постраждали. Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, під час атаки на мечеті в Новій Зеландії загинули 40 людей. Крім того, ще не менше 20 серйозно поранені.

"Сьогодні ми пережили, безсумнівно, безпрецедентний напад... Мої думки і молитви з тими, хто постраждав від стрільби", - заявила Ардерна і додала, що напад було добре спланованим терактом.

Вона також зазначила, що підозрювані, яких раніше затримала поліція, мають екстремістські погляди. Ардерна повідомила, що в країні посилені заходи безпеки.

Відзначимо, масові розстріли в двох мечетях на сході Нової Зеландії сталися вранці 15 березня. За даними місцевих ЗМІ, напади в Крайстчерчі організував 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант.

На даний момент відомо, що всього за підозрою в атаці затримали трьох чоловіків і одну жінку. Крім того, новозеландські сили безпеки знешкодили кілька саморобних вибухових пристроїв, виявлених після стрілянини в мечетях.



