Теракт в Киеве начался с бытовой ссоры, - Выговский

Стрельба в Киеве началась с бытовой ссоры - стрелок выстрелил в соседа из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, поджег ее и взял огнестрельное оружие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Нацполиции Иван Выговский заявил во время брифинга.
Вызов в полицию поступил в 16:32 о том, что происходит конфликт на улице между гражданами. Сначала полицейские прибыли просто как на бытовую ссору.
"Уже когда поступил вызов у этого лица был травматический пистолет при себе. Он выстрелил в сторону соседа, с которым был конфликт. Затем забежал к себе в квартиру, взял оружие, с которым потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру. Мы это все четко по хронологии зафиксировали", - отметил глава Нацполиции.
По его словам, когда полицейские ехали на этот вызов, они не понимали, что там происходит такая ситуация - они уже по дороге получили информацию, что на месте есть стрелок.
Когда полицейские подошли к ребенку и собирались вернуться в авто за аптечкой, раздались выстрелы - этот момент зафиксировали камеры.
"Эта ситуация, где полицейские стоят возле ребенка. После этого они сообщили по средствам связи дежурному по городу, дежурный доложил главе ГУ Киева. И мы в таких ситуациях сразу вводим специальную операцию и она была введена", - рассказал Выговский.
Он добавил, что стрелок параллельно начал двигаться и патрульные, которые были возле ребенка, услышали выстрелы. Выговский отметил, что правоохранители не знали с какой стороны и кто стреляет.
Напомним, вечером 18 апреля вооруженный карабином Васильченков устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Он застрелил пятерых человек на улице, а затем забаррикадировался в супермаркете "Велмарт", где убил еще одного человека.
Стрелка ликвидировали спецназовцы полиции во время штурма. Им оказался уроженец Москвы 58-летний Дмитрий Васильченков.
Уже утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место происшествия, убегают после услышанных выстрелов.
Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.
Отметим, после скандала с патрульными полицейскими генерал полиции Евгений Жуков сегодня, 19 апреля, подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.
