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Теплі ночі та без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 10:00
Теплі ночі та без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики повідомили, що більшості областей сьогодні буде сухо

Погода в Україні 16 травня покращиться, відійдуть дощі. Температура повітря буде коливатись від +14 до +22.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

У більшості областей сьогодні сухо, втім на сході країні передають, що будуть дощі

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність і без опадів, вдень буде +15+18, а вночі +5+8. На півночі країни теж не буде дощів, вдень +15+17, а вночі +5+8. У центральних областях вдень буде +14+16, а вночі +5+8. На півдні країни така ж погода, вдень +17+21. Втім, на сході країни будуть йти дощі, температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +6+11.

Теплі ночі та без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +6+8.

Теплі ночі та без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, на цих вихідних у західних, центральних та північних областях варто очікувати сильних опадів. При цьому температура повітря вдень місцями підніметься до +22 градусів.

Крім того, в Україні попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у трьох областях.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Погодапрогноз
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