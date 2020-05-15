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Названі області, у яких надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 09:35
Названі області, у яких надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Іллюстративне фото (cv.dsns.gov.ua)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки у трьох областях

Сьогодні в Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у трьох областях. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 15 травня у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода сьогодні покращиться у північних областях, втім у інших - дощ та холодно, температура повітря вдень складе +12+23. Зазначимо, дощів сьогодні не буде в Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Полтавській, Харківській і Кримській областях.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що погода знову кардинально зміниться. Замість антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Додамо, Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне створення робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж. З початку року в Україні - два масштабні пожежі у Чорнобильській зоні та Житомирській області.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожарная опасностьПогода
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