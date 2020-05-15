ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 08:00
Дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (УНІАН)

У центральних і північних областях ситуація краща, там буде сухо

Погода в Україні 15 травня покращиться у північних областях, втім у інших - дощ та холодно, температура повітря вдень складе +12+23. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях тривають дощі, вдень буде +12+20, а вночі +3+9. У південних областях теж невеликі опади, вдень буде +21+23, а вночі +10+13. На сході країни, крім Харківської області, сьогодні також будуть дощі, вдень +16+20, а вночі +9+12. У центральних і північних областях ситуація краща, там буде сухо, хоча в Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях дощі.

Дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сухо. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.

Дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними УкрГідрометцентру в Україні на 14-16 травня очікується підвищення рівнів води у деяких областях.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що погода знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся