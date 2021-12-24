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"Теплу ванну" придумали ображені на Зеленського люди, - Єрмак

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 19:20
"Теплу ванну" придумали ображені на Зеленського люди, - Єрмак Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Володимир Зеленський не змінився за роки президентства, залишився порядною, чесною людиною. А ті, хто каже, що його тримають у "теплій ванні", його не знають чи за щось сильно на нього ображені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента Андрія Єрмака виданню "Фокус".

"Усі ми змінюємось. Але якщо йдеться про зміни, про які говорять на каналі "Україна 24", то це неправда. Звичайно, став жорсткішим, бо щодня чути про себе потоки бруду - це непросто. За короткий час йому довелося стати спеціалістом у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у "теплій ванні", його не знають чи на щось сильно ображені. Він сам завжди приймає рішення та в будь-якому питанні докопується до істини", - запевнив він.

При цьому Єрмак зізнався, що президентських амбіцій у нього самого немає.

"Я вважаю, що у нас зараз найкращий президент за весь час. Я завжди повторював, що прийшов із ним і піду з ним", - додав керівник ОП.

Як повідомлялося, раніше Єрмак заявляв, що, незважаючи на нібито відстороненість західних партнерів у питанні підтримки України, це помилкове враження.

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Андрій Єрмак
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