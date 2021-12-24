"Теплу ванну" придумали ображені на Зеленського люди, - Єрмак

Володимир Зеленський не змінився за роки президентства, залишився порядною, чесною людиною. А ті, хто каже, що його тримають у "теплій ванні", його не знають чи за щось сильно на нього ображені.

"Усі ми змінюємось. Але якщо йдеться про зміни, про які говорять на каналі "Україна 24", то це неправда. Звичайно, став жорсткішим, бо щодня чути про себе потоки бруду - це непросто. За короткий час йому довелося стати спеціалістом у багатьох сферах, і, повірте, ті, хто каже, що його тримають у "теплій ванні", його не знають чи на щось сильно ображені. Він сам завжди приймає рішення та в будь-якому питанні докопується до істини", - запевнив він.

При цьому Єрмак зізнався, що президентських амбіцій у нього самого немає.

"Я вважаю, що у нас зараз найкращий президент за весь час. Я завжди повторював, що прийшов із ним і піду з ним", - додав керівник ОП.