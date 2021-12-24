Такого рівня взаємодії із Заходом як зараз, Україна не мала за всю історію незалежності, - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що незважаючи на начебто усунення західних партнерів у питанні підтримки України (не називаються навіть приблизні терміни вступу в НАТО, Німеччина не продала зброю, США прибрали санкції проти "Північного потоку-2"), це помилкове враження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Фокусу ".

"Це помилкове враження, яке хтось нав'язує нашим людям. Розберімося, а що діється насправді. А насправді ми бачимо, що за цей рік концентрація підтримки України західними партнерами набула безпрецедентного характеру, а частота нашого спілкування на кардинально різних рівнях зросла", - запевнив Єрмак.

За його словами, такого рівня взаємодії із усіма західними партнерами Україна не мала за всю історію відновлення своєї незалежності.

"Сьогодні діалог із нами відбувається на постійній основі, координуються дії, позиції, проводяться консультації з усіма провідними світовими лідерами. Співпраця зі США, особливо після візиту нашого президента наприкінці серпня, перебуває на безпрецедентно високому рівні. Це помітно навіть за обсягом військової допомоги Україні, наскільки вона зросла порівняно з минулими роками в оборонному бюджеті нашої країни", - додав керівник ОП.