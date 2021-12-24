"Теплую ванну" придумали обиженные на Зеленского люди, - Ермак

Владимир Зеленский не изменился за годы президентства, остался порядочным, честным человеком. А те, кто говорит, что его держат в "теплой ванне", его не знают или на что-то сильно обижены.

"Все мы меняемся. Но если речь об изменениях, о которых говорят на канале Украина 24, то это неправда. Конечно, стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто. За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в "теплой ванне", его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины", - уверил он.

При этом Ермак признался, что президентские амбиции у него самого отсутствуют напрочь.

"Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним", - добавил руководитель ОП.