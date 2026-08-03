ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Тепловизоры могут получить цветное зрение: Китай показал новую технологию

14:14 03.08.2026 Пн
3 мин
Изобретено новое ИК-виденье
aimg Ольга Завада
Тепловизоры могут получить цветное зрение: Китай показал новую технологию Ученые отказываются от зеленого режима (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Зеленое изображение в тепловизорах и других приборах ночного видения может уйти в прошлое. Китайские исследователи разработали систему, превращающую инфракрасное излучение в полноцветное изображение.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в Science Advances.

Ученые объяснили: большинство актуальных приборов ночного видения переводят инфракрасный свет только в градации яркости одного цвета, обычно зеленого.

Однако глаз значительно лучше различает точные оттенки цвета, чем малейшие изменения яркости.

Чтобы решить эту проблему, китайские ученые соединили коллоидные квантовые точки с теллуридом ртути размером около 4 нанометров и специальный двухслойный светодиодный OLED-дисплей.

Особенности технологии

Квантовое ограничение: благодаря микроскопическому размеру квантовых точек инфракрасный свет с разной длиной волны возбуждает отдельные электронные переходы, а не просто создает единый сигнал.

Короткие волны и интенсивность: более короткие инфракрасные волны несут больше энергии и выбивают большее количество положительных зарядов, направляя их к дисплею.

Двухслойный излучатель : OLED-дисплей состоит из двух слоев - один излучает красный свет, а второй - голубой.

Между слоями дисплея установлен специальный энергетический барьер 0,82 электронвольта.

При слабом инфракрасном излучении работает только красный слой. Когда же поток зарядов растет, они одолевают барьер и попадают в голубой слой.

В результате цвета смешиваются, изменяя общий оттенок и яркость в зависимости от длины волны и температуры объекта.

По расчетам ученых такая система позволяет различать изменения мощности инфракрасного излучения примерно в 200 раз лучше, чем с обычными приборами.

Тепловизоры могут получить цветное зрение: Китай показал новую технологию
Преобразователь инфракрасного излучения в полноцветное изображение применяется в виде (А) очков и (Б) фоторецепторов сетчатки нового поколения (схема: DOI: 10.1126/sciadv.aed0245 )

Читайте больше: OpenAI создает линейку ИИ-устройств: ChatGPT выходит за пределы смартфона

Первые очки и тестирование

Для демонстрации технологии ученые собрали прототип полупрозрачных очков весом всего 23 грамма с активной площадью обзора 3,57 квадратного сантиметра.

Очки позволяют одновременно видеть как обычный свет, так и наложенное цветное инфракрасное изображение.

Кроме проверки камерами, ученые испытали влияние превращенного света в биологическое зрение.

Инфракрасные импульсы через устройство успешно вызывали электрические реакции сетчатки и мозга у мышей и добровольцев-людей, в то время как сами по себе инфракрасные лучи без конвертера никакой реакции не вызывали.

Несмотря на успех, технология все еще находится в стадии лабораторных исследований. Ученым еще предстоит решить вопрос автономного питания OLED-слоя, проверить безопасность контактов с теллуридом ртути и протестировать очки в реальных условиях.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Гаджеты Ученые
Новости
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Умеров получил новую должность в секторе безопасности: указ Зеленского
Аналитика
Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году