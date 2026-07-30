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6G научат "видеть" сквозь стены: сеть будет обнаруживать людей без камер

16:21 30.07.2026 Чт
2 мин
Могут ли мобильные башни будущего выполнять роль точных радаров?
aimg Ольга Завада
6G научат "видеть" сквозь стены: сеть будет обнаруживать людей без камер Мобильная связь шестого поколения будет распознавать пульс и дыхание (фото: Unsplash)
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Сети 6G могут получить возможность обнаруживать людей и предметы даже через стены. Функция закладывается в новый стандарт связи, который разработчики хотят превратить не только в средство передачи данных, но и в своеобразный радар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GizChina.

Как работать радиолокация в сетях 6G?

Идея использования беспроводных сигналов для распознавания окружения не нова - подобные эксперименты длительное время проводятся на базе Wi-Fi. Однако сети 6G выводят эту технологию на качественно иной уровень.

Принцип действия базируется на анализе отраженных радиоволн:

Высокая точность и дальность: благодаря работе в высоких частотных диапазонах и оптимизации алгоритмов, система фиксирует наименьшие изменения в среде.

Масштабируемость: 6G рассчитана на одновременную работу с миллионами подключенных устройств и покрытие значительных территорий.

Контроль микродвижений: амплитуда радиосигнала реагирует даже на колебания грудной клетки во время дыхания и пульсации сосудов.

Как результат - сеть способна определять точное местонахождение человека, фиксировать его перемещение и измерять жизненно важные показатели без использования смартчасов, фитнес-браслетов или видеокамер.

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Где будут применять новую технологию?

Возможность распознавать объекты и состояние человека через радиосигнал открывает широкие перспективы для практического использования в различных отраслях. Специалисты выделяют следующие:

Медицина и уход: больницы смогут непрерывно мониторить состояние тяжелобольных пациентов без множества проводов и прикрепленных сенсоров.

Спасательные операции: во время ликвидации последствий завалов или природных катаклизмов экстренные службы смогут быстро находить живых людей за стенами зданий или обломками.

Системы "умного дома": сенсоры будут фиксировать падения пожилых людей и автоматически вызывать помощь, сохраняя при этом полную приватность, поскольку камеры не будут использоваться.

Промышленность и автоматизация : технология поможет улучшить навигацию автономных роботов и повысить безопасность на производственных площадках.

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Вызовы и сроки применения

Несмотря на перспективы, развертывание технологии требует решения ряда сложных инженерных и этических задач.

Разработчики продолжают работать над повышением точности системы в условиях сложных помех.

Также учитывается аспект защиты персональных данных. Поскольку сеть будет способна незаметно фиксировать движения и физиологические показатели, регуляторы должны заблаговременно разработать строгие стандарты конфиденциальности и безопасности.

Коммерческий запуск сетей 6G и практическое внедрение систем сенсорного мониторинга ожидаются не раньше конца 2030-х годов .

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