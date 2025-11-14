RU

Общество Образование Деньги Изменения

Тепло, ветер и первые мокрые снега: какой будет погода в Украине сегодня и на выходных

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды 14 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Середина ноября в Украине отметится резкими перепадами погоды. В пятницу и субботу ожидается потепление, а уже в воскресенье наступит похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, в начале следующей недели температура снова повысится, однако во вторник, 19 ноября, синоптики прогнозируют существенное похолодание: ночью возможны небольшие "минусы", днем воздух прогреется до +6 градусов. В западных, северных и центральных областях вероятен мокрый снег.

Завтра, 14 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в западных областях составит +114 градусов, на остальной территории до +12 градусов.

Синоптики также предупреждают о порывистом юго-западном ветре, который в пятницу будет достигать 7-14 метров в секунду, поэтому стоит быть осторожными возле многоэтажек.

В Киеве завтра осадков не предвидится, днем температура воздуха будет достигать около +10 градусов, однако ожидается сильный ветер.

Следующие дни принесут колебания температур и постепенное снижение до мороза, а в некоторых регионах возможны первые мокрые снега

 

Ранее Украинский гидрометеорологический центр подвел итоги погодных условий первой декады ноября 2025 года и оценил их влияние на рост и развитие озимых культур.

Синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала, следует ли ожидать существенного снега во время приближения холодов.

Также эксперты обсуждают основные климатические тенденции, вызывающие беспокойство, изменения погоды в Антарктиде, потенциальные угрозы от таяния ледников для Украины и уже ощутимые последствия глобального потепления.

