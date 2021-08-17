За тепло у квартирах українців повинні відповідати мери, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта Володимира Фесенка.

"Згідно рішення НКРЕКП від 7 липня 2021 року, повноваження з формування тарифів на тепло в опалювальному сезоні 2021/2022 були передані місцевим органам влади. Фактично, було ухвалено рішення про децентралізацію тарифів на тепло", - зазначив політтехнолог.

На думку експерта, таке рішення є економічно вмотивованим, оскільки держава не може нести відповідальність за неефективний менеджмент і безгосподарність на місцях.

"Склалась парадоксальна ситуація. Борги перед НАК "Нафтогаз" стабільно зростають, але місцеві органи влади замість того, щоб вкладати в енергоефективність та заміну тепломереж, що прямо впливатиме на ціну опалення, піаряться на лавочках, парках і скверах", - наголосив Фесенко.

На його думку, восени для громад розв'язання проблеми високих тарифів на тепло буде вкрай нагальним питанням.

"Якість нового опалювального сезону, по суті, є перевіркою мерів на профпридатність. Пофарбовані лавки та нові гойдалки у дворах явно не обігріватимуть квартири взимку, а от гарячі батареї та нові тепломережі містяни точно оцінять на наступних місцевих виборах", - підсумував експерт.