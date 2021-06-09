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Уряд розпочав підготовку до опалювального сезону

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Україна, Середа 09 червня 2021 13:24
Уряд розпочав підготовку до опалювального сезону Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі та відповідальність.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 9 червня, яке транслювалося в Youtube.

"Це важливе питання національної безпеки. За поданням Міністерства енергетики затвердимо сьогодні відповідний план підготовки, де визначено всі деталі та відповідальність за процес", - сказав він.

Як повідомив прем’єр, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубометрів газу "і продовжується його закачування, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Крім того, на складах майже 1,4 млн тонн вугілля. "Особливу увагу цьому процесу необхідно приділити, аби країна повністю була забезпечена і були зрозумілі джерела поставо", - сказав він.

За його словами, окремо в плані зазначено, що "Міністерство енергетики та Міністерство регіонального розвитку повинні до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, аби врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії".

Шмигаль повідомив, що план реструктуризація стосується боргів теплоенергетики, які постачають тепло та гарячу воду для населення.

Нагадаємо, на початку червня 2021 року запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становить 15,5 млрд куб. м. Це на 13 % менше минулорічних показників, однак на 22 % вище, ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років.

Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року. Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

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