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Україна почала закачувати газ у підземні сховища

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 16:35
Україна почала закачувати газ у підземні сховища Фото: Україна почала закачування газу в ПСГ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна почала закачування газу в підземні сховища. Сезон відбору 2020-2021 років виявився одним з найтриваліших.

Про це повідомляє прес-служба "Уктрансгазу".

"Сезон закачування газу в українські ПСГ розпочато. Ми закінчили один з найдовших сезонів відбору газу", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, з жовтня минулого року було відібрано 13,2 млрд куб.м (дані без урахування Вергунського ПСГ на тимчасово непідконтрольній території).

За оперативними даними на сайті "Уктрансгазу", закачування газу почалося 30 квітня, коли було закачано 3,85 млн кубометрів газу, і продовжилося 1 травня.

Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

Нагадаємо, максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила минулорічний опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) знаходилося понад 15,8 млрд куб. м газу

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