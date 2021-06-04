Україна увійшла в літо з відносно високими запасами газу в ПХГ

На початку червня 2021 року запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становить 15,5 млрд куб. м. Це на 13 % менше минулорічних показників, однак на 22 % вище, ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років.

За даними прес-служби, з початку сезону закачування, протягом травня 2021 року, до підземних газосховищ України надійшло 0,33 млрд куб. м природного газу. Це у чотири рази менше порівняно з травнем 2020 року.

"Зазвичай обсяг щомісячного закачування газу до українських ПСГ на початку сезону відносно низький. Переважно пікові навантаження відбуваються у серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Крім того, у цьому році сезон закачування розпочався на 50 днів пізніше ніж минулоріч", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 червня 2021 року іноземні трейдери зберігають у режимі "Митний склад" 4,4 млрд куб. м газу. Це у 2,1 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ми розпочали сезон закачування до українських ПСГ у невисокому темпі. У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери "тримають паузу" в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів", - зазначив т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.