RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Теплое воскресенье с небольшой облачностью: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 15.03.2026 Вс
1 мин
Ждать ли похолодания?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 15 марта, снова будет тепло и солнечно. Однако температура немного снизится по сравнению с предыдущими днями.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве 10-12° тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
