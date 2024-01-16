Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране используют его безумие, - Зеленский

"Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить", - говорится в заявлении.

По словам президента, все мы, сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира - мира, который является одновременно справедливым и стабильным.

"Перед полномасштабным вторжением мы постоянно слышали - не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам сказали: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция", - сказал президент.

Мир перестал верить в Россию

Также Зеленский добавил, что все в свободном мире должны быть непоколебимыми в достижении наших желаний, действий и целей, точно так же, как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.

Президент напомнил, что украинцы начали свою защиту в то время, когда в Украину почти никто в мире не верил. Но мы поменялись ролями так, что теперь мир перестал верить в Россию.

Сотрудничество России с Ираном и КНДР

Россия получает военную помощь от Ирана и КНДР. Речь идет о дронах-камикадзе, артиллерийских боеприпасах и баллистических ракетах.

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Sky News писало, что Иран близок к тому, чтобы предоставить РФ ракеты класса "земля-земля". В частности, как писало The Wall Street Journal, Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, а поставки могут состояться уже этой весной.

А США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставке оружия между Россией и КНДР и РФ и Ираном.