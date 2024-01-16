UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Теперішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані використовують його безумство, - Зеленський

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Нинішні друзі російського диктатора Володимира Путіна, які перебувають у Тегерані та Пхеньяні, просто використовують його безумство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити", - йдеться у заяві.

За словами президента, всі ми, сьогодні, навіть більше, ніж учора, маємо інвестувати в наближення миру - миру, який є одночасно справедливим і стабільним.

"Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули - не нагнітайте ситуацію! Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам сказали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція", - сказав президент.

Світ перестав вірити в Росію

Також Зеленський додав, що всі у вільному світі мають бути непохитними в досягненні наших бажань, дій і цілей, точно так само, як Путін відверто говорить про свої приречені амбіції.

Президент нагадав, що українці почали свій захист у той час, коли в Україну майже ніхто у світі не вірив. Але ми помінялися ролями так, що тепер світ перестав вірити в Росію.

Співпраця Росії з Іраном і КНДР

Росія отримує військову допомогу від Ірану і КНДР. Йдеться про дрони-камікадзе, артилерійські боєприпаси та балістичні ракети. 

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Sky News писало, що Іран близький до того, щоб надати РФ ракети класу "земля-земля". Зокрема, як писало The Wall Street Journal, Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, а постачання можуть відбутися вже цієї весни.

А США хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї між Росією та КНДР і між РФ та Іраном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКНДРІранВійна в Україні