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США намерены ввести новые санкции за торговлю оружием между Россией, Ираном и КНДР

Четверг 04 января 2024 21:32
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США намерены ввести новые санкции за торговлю оружием между Россией, Ираном и КНДР Архивное фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставкам оружия между Россией и КНДР и между РФ и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он назвал использование Россией северокорейских ракет для нанесения ударов по Украине значительной и тревожной эскалацией поддержки РФ.

"Мы оцениваем, что Пхеньян ищет военной помощи от России, включая истребительную авиацию, ракеты, бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или материалы и другие передовые технологии, которые будут иметь последствия для безопасности КНДР", - говорится в заявлении.

Сотрудничество с Ираном

Кирби добавил, что Россия стремится приобрести у Ирана баллистические ракеты ближнего радиуса действия, хотя пока таких поставок осуществлено не было.

Однако переговоры о покупке ракет активно продвигаются. Ранее иранские военные чиновники демонстрировали ракетные возможности страны российскому министру обороны Сергею Шойгу.

США готовят ответ

Представитель Белого дома заявил, что Россия склонна закупать ракетные системы, поэтому в ответ на эти действия России с Ираном и КНДР американская администрация будет предпринимать ряд шагов со своими союзниками.

"Закупка Россией баллистических ракет у КНДР непосредственно нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил Кирби.

Также он пояснил, что США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто занимается содействием поставкам оружия между Россией и КНДР, между Россией и Ираном.

Что предшествовало

Напомним, Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, предоставляет стране-агрессору военную помощь.

Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".

Уже в ноябре западные журналисты сообщали, что Пхеньян передал российским военным миллион артиллерийских снарядов.

Сегодня Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

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