Теперь без ТЦК: в Украине изменили правила добровольной мобилизации

В Украине заработал новый механизм добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу смогут оформляться напрямую через выбранную воинскую часть, а командиры получили право самостоятельно направлять кандидатов на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевского городского ТЦК и СП в Facebook.

В Украине вступил в силу новый порядок добровольного призыва во время мобилизации. Теперь кандидатам больше не нужно обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы начать оформление на службу.

Отныне взаимодействие добровольца происходит непосредственно с выбранной воинской частью. Командиры получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), что должно ускорить процедуру оформления.

Как будет проходить призыв

Новый механизм предусматривает несколько этапов. Сначала кандидат выбирает вакансию и проходит собеседование в воинской части. После получения положительного решения он подает командиру заявление о желании проходить военную службу.

Затем командир выдает направление на прохождение ВВК. После успешного прохождения комиссии доброволец прибывает в воинскую часть для оформления на службу. При необходимости перед началом выполнения задач он проходит базовую общевойсковую подготовку.

Важной гарантией стало то, что с момента выдачи направления на ВВК доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение пяти дней.

Кого касаются изменения

Новый порядок распространяется только на граждан, которые добровольно поступают на военную службу по мобилизации.

При этом для украинцев, которые планируют вступить на службу по контракту, никаких изменений не предусмотрено. Для них продолжает действовать существующая процедура оформления.