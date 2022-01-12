НАТО та РФ обговорили "гарантії безпеки": перші подробиці
У Брюсселі відбулось засідання ради Росія-НАТО. Сторони обговорили ситуацію біля українських кордонів, зокрема загрозу вторнення РФ та "гарантії безпеки".
Перші подробиці у матеріалі РБК-Україна.
Заява США
Заступник держсекретаря США Шерман після засідання ради написала на своїй сторінці в Twitter, що на раді РФ - НАТО наголосила, що кожна країна має право на вибір власного шляху.
Заява генсека НАТО
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на брифінгу заявив, що Росія торкнулася пропозицій щодо "гарантій безпеки", у тому числі вимоги до НАТО не розширяться.
"Країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними до політики відкритих дверей. Водночас Росія і НАТО наголосили на необхідності діалогу", - заявив він.
Він також заявив, що була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки.
"Наші розбіжності буде складно подолати", - наголосив генсек.
Зазначимо, що о 17:30 планується прес-конференція заступника голови МЗС Росії Олександра Глушко.
Що на порядку денному
Сторони обговорили обговорити підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також контроль над озброєннями щодо ракет у Європі. Також РФ порушила питання про свої "гарантії безпеки".
Після цієї зустрічі, а саме 13 січня, у Відні відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.
Зазначимо, 10 січня у Женеві відбулись переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки". Після них в РФ заявили, що не збираються знову нападати на Україну, а США пообіцяли серйозні санкції.
Нагадаємо, США бачать у діях Росії намір напасти на Україну.
Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни.