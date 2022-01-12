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НАТО та РФ обговорили "гарантії безпеки": перші подробиці

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Вашингтон, Середа 12 січня 2022 14:58
НАТО та РФ обговорили "гарантії безпеки": перші подробиці Фото: відбулось засідання Ради Росія-НАТО (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Брюсселі відбулось засідання ради Росія-НАТО. Сторони обговорили ситуацію біля українських кордонів, зокрема загрозу вторнення РФ та "гарантії безпеки".

Перші подробиці у матеріалі РБК-Україна.

Заява США

Заступник держсекретаря США Шерман після засідання ради написала на своїй сторінці в Twitter, що на раді РФ - НАТО наголосила, що кожна країна має право на вибір власного шляху.

Заява генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на брифінгу заявив, що Росія торкнулася пропозицій щодо "гарантій безпеки", у тому числі вимоги до НАТО не розширяться.

"Країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними до політики відкритих дверей. Водночас Росія і НАТО наголосили на необхідності діалогу", - заявив він.

Він також заявив, що була серйозна пряма дискусія щодо ситуації навколо України та наслідків для європейської безпеки.

"Наші розбіжності буде складно подолати", - наголосив генсек.

Зазначимо, що о 17:30 планується прес-конференція заступника голови МЗС Росії Олександра Глушко.

Що на порядку денному

Сторони обговорили обговорити підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також контроль над озброєннями щодо ракет у Європі. Також РФ порушила питання про свої "гарантії безпеки".

Після цієї зустрічі, а саме 13 січня, у Відні відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ.

Зазначимо, 10 січня у Женеві відбулись переговори США і Росія щодо "гарантій безпеки". Після них в РФ заявили, що не збираються знову нападати на Україну, а США пообіцяли серйозні санкції.

Нагадаємо, США бачать у діях Росії намір напасти на Україну.

Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни.

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