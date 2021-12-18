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Системи ППО, ракети Patriot: Україна попросила у США нове озброєння

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Київ, Субота 18 грудня 2021 15:22
Системи ППО, ракети Patriot: Україна попросила у США нове озброєння Фото: Україна попросила у США нове озброєння (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна попросила у Сполучених Штатів Америки нове озброєння. Зокрема системи ППО та ракети Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"За словами людей, які знайомі із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", - повідомив співрозмовник.

За останні 2 місяці Україна вже отримала:

  • протитанкові ракети Javelin,
  • командні пускові установки,
  • патрульні катери класу Island,
  • аптечки першої допомоги,
  • захищені радіостанції,
  • електроніку,
  • медичне обладнання.

Нагадаємо, в США запропонували виділити Україні 450 млн доларів і оголосити РФ "спонсором тероризму".

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