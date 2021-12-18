Системи ППО, ракети Patriot: Україна попросила у США нове озброєння
Фото: Україна попросила у США нове озброєння (GettyImages)
Україна попросила у Сполучених Штатів Америки нове озброєння. Зокрема системи ППО та ракети Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
"За словами людей, які знайомі із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", - повідомив співрозмовник.
За останні 2 місяці Україна вже отримала:
- протитанкові ракети Javelin,
- командні пускові установки,
- патрульні катери класу Island,
- аптечки першої допомоги,
- захищені радіостанції,
- електроніку,
- медичне обладнання.