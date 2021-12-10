США перевірили стан ППО України: стало відомо навіщо

На початку грудня делегація військових із США відвідала Україну і перевірила стан протиповітряної оборони (ППО). Як зазначили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, українська сторона чекає військово-технічну допомогу від США.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет".

Делегація американських військових відвідала Україну на початку грудня, щоб вивчити, наскільки надійно захищене українське небо.

"Вони вивчали детально прогалини, які у нас є, слабкі і сильні сторони нашої ППО, як повітряних, так і сухопутних сил. Також вивчали проблеми протиракетної оборони. Це на сьогоднішній день ключові питання", - пояснив РБК-Україна спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема, американці побували в українських командних пунктах, центрах управління та оповіщення, і радіотехнічних підрозділах. Також їздили в зенітно-ракетну бригаду і бригаду тактичної авіації в Київській області.

За словами Ігната, делегація США не просто "оглянула літаки", а вивчала питання сумісності американських і українських засобів зв'язку, автоматизованих систем управління і радіотехнічної розвідки.

"Після цього вони зроблять певні експертні висновки, що вони зможуть надати нам, яку військово-технічну допомогу надати. А нам треба все. І оновлення парку авіаційної та зенітно-ракетної техніки, безпілотників. Вони подивляться, що найбільш екстрено необхідно і будуть вивчати питання, щоб, можливо, в найближчому майбутньому чимось Україні почати допомагати в цьому плані", - додав він.