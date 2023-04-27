RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теннисная федерация призвала изгнать россиян на контрактах с Минобороны РФ: есть список

Фото: Вероника Кудерметова под угрозой дисквалификации (facebook.com/SportskeedaTennis)
Автор: Антон Федорцив

Обращение к ведущим теннисным организациям и турнирам "Большого шлема" по вопросу отстранения связанных с силовыми структурами российских игроков отправила Федерация тенниса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ФТУ воспользовалась новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно спортсменов из РФ и Беларуси, чтобы очистить тур от представителей российского ЦСКА. Все они до сих пор соревновались в нейтральном статусе.

"В соответствии с этими рекомендациями ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессорок, имеющих контракты с Центральным спортивным клубом Армии. Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров", – говорится в заявлении.

Теперь Международная теннисная федерация (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) должны отреагировать на несоответствие статуса ряда спортсменов рекомендациям МОК. В частности, бан "светит" второй ракетке России Веронике Кудерметовой и обладателю нескольких титулов ATP Аслану Карацеву.

Переданный Федерацией тенниса Украины список связанных с армией РФ игроков и тренеров:

  • Вероника Кудерметова
  • Виталия Дьяченко
  • Полина Кудерметова
  • Иван Гахов
  • Евгений Донской
  • Аслан Карацев
  • Аликбек Качмазов
  • Вера Звонарева
  • Алексей Жук
  • Михаил Чесалов
  • Анна Пикалова
  • Мария Солдатова

К слову, ранее Уимблдон анонсировал финансовую поддержку Украины и украинских теннисистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦСКАТеннисСанкции против России