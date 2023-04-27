Теннисная федерация призвала изгнать россиян на контрактах с Минобороны РФ: есть список

ФТУ воспользовалась новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно спортсменов из РФ и Беларуси, чтобы очистить тур от представителей российского ЦСКА. Все они до сих пор соревновались в нейтральном статусе.

"В соответствии с этими рекомендациями ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессорок, имеющих контракты с Центральным спортивным клубом Армии. Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров", – говорится в заявлении.

Теперь Международная теннисная федерация (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) должны отреагировать на несоответствие статуса ряда спортсменов рекомендациям МОК. В частности, бан "светит" второй ракетке России Веронике Кудерметовой и обладателю нескольких титулов ATP Аслану Карацеву.

Переданный Федерацией тенниса Украины список связанных с армией РФ игроков и тренеров: