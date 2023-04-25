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Уимблдон отдаст на нужды Украины часть доходов от продажи билетов

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Лондон, Вторник 25 апреля 2023 16:05
Уимблдон отдаст на нужды Украины часть доходов от продажи билетов Фото: Леся Цуренко на Уимблдоне в прошлом году (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Уимблдонского турнира решили перечислить Украине часть заработанных на пропусках на травяной мэйджор 2023 года средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал турнира.

1 фунт с каждого проданного билета на Уимблдон отдадут на помощь Украине. В свою очередь украинские теннисисты могут рассчитывать на компенсации от организаторов.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета пообещал покрыть все расходы украинцев и одного члена команды теннисистов на весь травяной сезон. В этом году он придется на июнь-июль. К примеру, в списке турниров ATP 500 и ATP 250 запланировали соревнования в Нидерландах, Германии, Испании и Великобритании.

Организаторы Уимблдона-2023 также анонсировали ряд ограничений для представителей РФ. На турнире будет действовать полный запрет на российские и белорусские флаги, а также символы поддержки тамошних режимов. Кроме того, российское ТВ не сможет транслировать мэйджор, а медиа не получат аккредитацию.

Ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года. Они должны выступать под нейтральным флагом. Также им запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину. Также теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.

К слову, украинки Калинина и Костюк улучшили положение в топ-40 рейтинга WTA.

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