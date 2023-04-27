Тенісна федерація закликала вигнати росіян із контрактами з Міноборони РФ: є список

ФТУ скористалася новими рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету щодо спортсменів із РФ і Білорусі, щоб очистити тур від представників російського ЦСКА. Усі вони досі змагалися в нейтральному статусі.

"Відповідно до цих рекомендацій ФТУ просить тенісні організації унеможливити виступи та присутність на змаганнях гравців та тренерів з країн-агресорок, які мають контракти з Центральним спортивним клубом Армії. Також Федерація тенісу України надала список таких спортсменів і тренерів", – ідеться в заяві.

Тепер Міжнародна тенісна федерація (ITF), Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) повинні відреагувати на невідповідність статусу низки спортсменів рекомендаціям МОК. Зокрема, бан "світить" другій ракетці Росії Вероніці Кудерметовій та володарю кількох титулів ATP Аслану Карацеву.

Переданий Федерацією тенісу України список пов'язаних із армією РФ гравців і тренерів: