Один из самых дешевых городов. За сколько сейчас можно купить квартиру в Николаеве

Новостройки в Николаеве подешевели на 5% в течение последних полгода, при этом стоимость жилья на вторичном рынке не изменилась. Также за аналогичный период стабилизировались цены на аренду квартир.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоят квартиры в Николаеве.

Какие цены на вторичном рынке

Цены на вторичном рынке Николаева в течение последних полгода остаются стабильными. В среднем "квадрат" жилья стоит 610 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 41 тысячу.

Самое дорогое жилье в Центральном районе (22 тысячи долларов за однокомнатную квартиру), а самые дешевые - в Корабельном (15 тысяч за аналогичное жилье).

На рынке больше всего предложений по продаже однокомнатных квартир по цене 20-24 тысячи долларов.

Исследование ЛУН показало, что в среднем, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Николаеве нужно откладывать всю зарплату за 3,9 года, на двухкомнатную - 5,6 года, на трехкомнатную - 7,7 года.

Добавим, что Николаев сейчас занимает пятую позицию среди городов с самой дешевой недвижимостью. В этом же рейтинге Херсон, Запорожье, Харьков и Сумы.

Какие цены на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры в новостройках

За последние полгода новостройки в Николаеве подешевели на 5% до 650 долларов за "квадрат". До начала полномасштабной войны цена составляла 700 долларов.

Цены на первичном рынке:

эконом-класс - 610 долларов

комфорт - 620 долларов

бизнес - 790 долларов

премиум - 1 290 долларов

Сейчас в продаже есть 21 ЖК, 9 - на этапе строительства, 7 застройщиков предоставляют рассрочку, 1 - кредиты и еще 1 - ипотеку по программе "єОселя".

Отметим, что в этом году темпы ввода нового жилья в эксплуатацию упали вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Самая дешевая квартира на первичном рынке Николаева обойдется в 1,51 млн гривен. Для того, чтобы ее взять в ипотеку "єОселя", нужно сделать первый взнос не менее 277 тысяч гривен.

Изменение цены на недвижимость в новостройках Николаева (скриншот сайта ЛУН)

За сколько арендуют квартиры

Рынок аренды в Николаеве стабилизировался за последние полгода, существенные колебания наблюдались только на цену трехкомнатных квартир - в августе-сентябре она упала до 8 тысяч гривен, сейчас снова вернулась к 10 тысячам.

Однокомнатную квартиру сдают за 5 тысяч гривен, двухкомнатную - за 7 тысяч. На аренду горожане в среднем тратят 27% зарплаты.

Эксперты ЛУН подсчитали, что аренда одно- и двухкомнатной квартиры в Николаеве в течение 14,6 года будет равна ее стоимости, трехкомнатной - 15,6 года.

Изменение цены на рынке аренды (скриншот сайта ЛУН)