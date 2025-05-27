Тенденция идет к увеличению: Игнат допускает усиление дроновых атак РФ по Украине

Не исключено, что в ближайшее время российские войска могут увеличить атаки дронов по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что российские захватчики используют эту тактику, чтобы для украинских Сил обороны были созданы ложные цели для расходования ресурсов, в частности ракет, боеприпасов и систем ПВО.

"Если мы видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы не видим дроны только ударного типа, чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, усложняя воздушную обстановку для ПВО", - сказал Игнат.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, последние несколько ночей Россия наносила массированные удары по Украине. Враг запускает рекордное количество дронов и применяет ракеты, покрывая ударами территорию от севера до юга.

В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

В ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.

А в ночь на 27 мая враг запустил 60 дронов с пяти направлений.

Подробнее о том, что стоит за этими атаками и какими темпами враг может дальше массированно атаковать - в материале РБК-Украина.

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