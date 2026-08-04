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"Россия сошла с ума": Зеленский отреагировал на циничное "сафари" в Херсоне

15:38 04.08.2026 Вт
2 мин
Российские военные уже не скрывают своих преступлений и даже открыто ими хвастаются
aimg Мария Науменко
"Россия сошла с ума": Зеленский отреагировал на циничное "сафари" в Херсоне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В Херсоне российский дрон целенаправленно атаковал мужчину, продававшего овощи. Этот случай стал очередным доказательством системного террора гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент заявил, что многих шокировало очередное видео так называемого "сафари", которое российские военные устраивают с помощью дронов против мирных жителей Херсона.

Беспилотник целенаправленно преследовал мужчину, продававшего овощи, после чего взорвался рядом с ним. В результате атаки гражданский получил ранение.

Зеленский подчеркнул, что россияне сами обнародовали видео атаки и фактически признали преступление. Более того, они не скрывают, что гордятся подобными действиями.

По словам президента, такие атаки на мирных жителей Херсона происходят каждый день.

&quot;Россия сошла с ума&quot;: Зеленский отреагировал на циничное &quot;сафари&quot; в ХерсонеФото: президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российского дрона на гражданского в Херсоне (Getty Images)

Зеленский подчеркнул, что без усиления давления на Россию, демонтажа ее агрессивного потенциала и реальных гарантий безопасности невозможно обеспечить продолжительный мир.

По его словам, мир должен действовать так, чтобы вынудить Россию думать о завершении войны, а не об увеличении дальности своих дронов.

Зеленский также отметил, что российское "сафари" на гражданских должно прекратиться в Украине и не распространиться на другие страны.

Он призвал к более тесному сотрудничеству Финляндию, Казахстан, государства Балтии, Польшу, страны Южного Кавказа, Румынию и Молдову для укрепления совместной безопасности и приближения к завершению войны.

"Мир нужен, а значит - сотрудничество всех в мире, кто действительно мир ценит", - подытожил президент, поблагодарив партнеров за поддержку Украины.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский дрон преследует мужчину, продававшего овощи на рынке в Херсоне.

По данным полиции, 52-летний житель Николаевской области получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию, однако выжил и получил медицинскую помощь.

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