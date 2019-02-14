Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло більш ніж два рази

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держстат оприлюднив зовнішньоторговельний баланс за 2018 рік

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2018 році становило 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, обсяг експорту товарів та послуг України у 2018 році збільшився на 8,6% і становив 57118,4 млн доларів, імпорт збільшився на 14,3% до 62944,5 млн доларів.

За 2018 рік негативне сальдо товарами становило 9801,1 млн доларів. У той же час у сфері послуг було зафіксоване позитивне сальдо - 6048,6 млн доларів.

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Нагадаємо, за попередніми даними Національного банку, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів. Позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, у минулому році насамперед завдяки значному припливу капіталу за фінансовим рахунком: отриманню офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залученням на зовнішніх ринках.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.