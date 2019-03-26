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До ПЦУ приєдналися уже півтисячі парафій

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 18:04
До ПЦУ приєдналися уже півтисячі парафій
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

П'ятисотою стала релігійна громада села Небіж Житомирської області

Релігійно-інформаційна служба України повідомляє, що до Православної церкви України (ПЦУ) приєдналися уже 500 парафій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення служби.

Вказано, що релігійна громада села Небіж Хорошівського району Житомирщини стала 500-ю, яка перейшла до ПЦУ.

 

Дело владыки Павла, процветает по всей Украине. ))) Житомирская область. Хорошевский р-н, село Небиж. На сборах 160 человек, проголосовали за ПЦУ, 7 против. И понеслись проклятия) Нервы у каноничных не выдержали.

Опубліковано Христианство это просто. Вівторок, 26 березня 2019 р.

"Парафія Іоана Богослова у с. Небіж, на Житомирщині, стала 500-тою по рахунку, що перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України відмовився відкривати конституційне провадження за скаргою 47 депутатів Верховної ради на закон України про перехід релігійних громад у ПЦУ і процедуру їх державної реєстрації.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 січня 2019 року набрав чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до Православної церкви України (ПЦУ).

Відзначимо, 17 січня Верховна рада України ухвалила цей закон за основу і в цілому в першому читанні. А 28 січня закон про перехід громад в ПЦУ підписав глава держави Петро Порошенко.

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