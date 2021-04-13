У Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії. Баку готовий укласти мир
Після війни в Нагірному Карабасі азербайджанська сторона не має територіальних претензій до Вірменії. При цьому офіційний Баку готовий укласти мирну угоду.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає haqqin.az.
За його словами, Баку вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами. Крім того, Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.
"Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країн, включаючи Вірменію", - заявив Алієв.
Він також підкреслив готовність підписати мирну угоду з Вірменією по Карабаху.
"Я вже говорив, що ми готові підписати мирну угоду. Але ми не бачимо відповідних кроків від Єревана. Навпаки, від прем'єр-міністра Вірменії звучать агресивні заяви", - додав Алієв.
Нагадаємо, восени 2020 року загострився військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі. В ході наступу Баку повернув під свій контроль більшу частину територій, підсумком стало перемир'я. За умовами договору Вірменія вивела армію з регіонів, а Степанакерт та ще кілька районів контролюють російські миротворці.
В ОБСЄ відзначали, що Україні не слід силою повертати Донбас за прикладом Карабаху.