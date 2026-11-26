Почему культовый аппарат очутился под угрозой?

Hubble был выведен на орбиту Земли в 1990 году в рамках совместного проекта NASA и Европейского космического агентства (ESA). Аппарат не имеет своей движущей установки, поэтому со временем его орбита постепенно снижается.

Если вмешательство не произойдет в ближайшие годы, Hubble может войти в атмосферу Земли и сгореть во время быстрого спуска ориентировочно в 2033 или 2034 году.

В последний раз обсерваторию обслуживал на орбите космический шаттл в 2009 году, а сейчас у NASA и ESA нет корабля, способного поднять аппарат выше.

Глава NASA Джаред Айзекман ранее заявил, что Hubble еще предстоит важным научным задачам, а продолжение его работы даст больше открытий и возможностей для изучения Вселенной.

В NASA подчеркнули, что спасательная миссия должна состояться до 2032 года.

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Какие варианты рассматривают?

Агентство обратилось в частный сектор с предложениями по дальнейшей судьбе телескопа. Компании могут представить идеи до 30 ноября, а сам формат миссии может совмещать несколько подходов или быть отдельным решением.

Каким именно?

Подъем орбиты: создание и запуск аппарата, который захватит Hubble и поднимет его не менее 600 километров.

Обслуживание в космосе: миссия по ремонту и обновлению бортовых систем и научных приборов, чтобы продолжить работу аппарата на орбите.

Контролируемый спуск: миссия для безопасного и управляемого входа обсерватории в атмосферу Земли после завершения ее работы.

Интересно, что в 2022 году Айзекман как частный астронавт и предприниматель вместе со SpaceX в рамках программы Polaris уже исследовал идею поднять орбиту Hubble с помощью корабля Crew Dragon.

Тогда NASA согласилось оценить целесообразность идеи, но полет не состоялся.

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Какой вклад уже внес Hubble в исследование космоса?

За более чем 30 лет работы телескоп получил более 1,7 миллиона наблюдений, которые упоминались в более чем 23 000 научных работ.

Среди ключевых достижений аппарата:

Наблюдения Hubble Deep Field в 1995 году и Ultra Deep Field в 2004 году, открывшие тысячи ранее не виденных галактик и помогшие исследовать их эволюцию за миллиарды лет.

Исследование далеких сверхновых, что помогло установить ускоренное расширение Вселенной.

Убедительные доказательства того, что в центрах больших галактик часто расположены сверхмассивные черные дыры.

Первое прямое измерение атмосферы - экзопланеты, во время которого обнаружили натрий.

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Зачем телескоп нужен сейчас?

Несмотря на появление более новых и более мощных космических обсерваторий, в частности телескопа Джеймса Вебба, Hubble сохраняет возможности, которых нет у его преемника. В первую очередь речь идет о наблюдениях в ультрафиолетовом и видимом диапазонах света.

Аппарат до сих пор может изучать далекие галактики, рождение звезд и атмосферу планет у других звезд.

Если позволить ему сгореть в атмосфере раньше, чем нужно, наука потеряет инструмент, возможности которого нельзя будет заменить еще несколько десятилетий.