Telegram заявил об уязвимости приложения на macOS: под угрозой доступ к камере и микрофону

Злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей приложения Telegram на устройствах с операционной системой macOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram в Twitter .

Первым о такой уязвимости сообщил разработчик Google Дэн Ревах. О ней он узнал еще в феврале 2023 года, но опубликовал информацию только в мае, поскольку компания Telegram не ответила на его сообщения.

Сегодня, 16 мая, Telegram официально подтвердила проблему, но в компании уточнили, что угроза доступа к камере и микрофону сохраняется только в случаях, если: