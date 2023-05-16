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Telegram заявил об уязвимости приложения на macOS: под угрозой доступ к камере и микрофону

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Вторник 16 мая 2023 21:43
Telegram заявил об уязвимости приложения на macOS: под угрозой доступ к камере и микрофону Фото: Telegram заявил об уязвимости приложения на macOS (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователей приложения Telegram на устройствах с операционной системой macOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram в Twitter.

Первым о такой уязвимости сообщил разработчик Google Дэн Ревах. О ней он узнал еще в феврале 2023 года, но опубликовал информацию только в мае, поскольку компания Telegram не ответила на его сообщения.

Сегодня, 16 мая, Telegram официально подтвердила проблему, но в компании уточнили, что угроза доступа к камере и микрофону сохраняется только в случаях, если:

  • у вас на устройстве с macOS есть вредоносное ПО;
  • вы используете Telegram для macOS, который был скачан с AppStore (обновление с исправлением там сейчас находится на рассмотрении), а не с официального сайта соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что в Бразилии суд запретил использовать Telegram после того, как соцсеть отказалась предоставлять властям страны данные о пользователях.

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