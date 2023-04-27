Блокировка Telegram в Бразилии: соцсеть обжалует решение суда
Telegram оспаривает решение бразильского суда о блокировке соцсети на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Telegram Павла Дурова.
Он отметил, что принципами работы Telegram являются свобода слова и конфиденциальность. В случае, если местные законы противоречат этим принципам, то соцсеть вынуждена покидать такие рынки. В частности, похожие ситуации сложились в Китае, России и Иране.
"В Бразилии суд запросил данные, которые мы технологически не можем получить. Мы обжалуем это решение и с нетерпением ждем окончательного решения", - добавил Дуров.
Напомним, вчера, 26 апреля, стало известно, что в Бразилии суд запретил Telegram, поскольку соцсеть отказалась предоставлять данные об администраторах и участниках неонацистских групп.
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