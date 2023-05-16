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Telegram заявив про вразливість додатку на macOS: під загрозою доступ до камери та мікрофону

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Вівторок 16 травня 2023 21:43
Telegram заявив про вразливість додатку на macOS: під загрозою доступ до камери та мікрофону Фото: Telegram заявив про вразливість додатку на macOS (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Зловмисники можуть отримати доступ до камери та мікрофону користувачів додатку Telegram на пристроях з операційною системою macOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram у Twitter.

Першим про таку вразливість повідомив розробник Google Ден Ревах. Про неї він дізнався ще у лютому 2023 року, але опублікував інформацію лише у травні, оскільки компанія Telegram не відповіла на його повідомлення.

Сьогодні, 16 травня, Telegram офіційно підтвердила проблему, але в компанії уточнили, що загроза доступу до камери та мікрофону зберігається лише у випадках, якщо:

  • у вас на пристрої з macOS є шкідливе програмне забезпечення;
  • ви використовуєте Telegram для macOS, який був завантажений з AppStore (оновлення з виправленням там зараз знаходиться на розгляді), а не з офіційного сайту соцмережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Бразилії суд заборонив використовувати Telegram після того, як соцмережа відмовилася надавати владі країни дані про користувачів.

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