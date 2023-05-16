Telegram заявив про вразливість додатку на macOS: під загрозою доступ до камери та мікрофону
Зловмисники можуть отримати доступ до камери та мікрофону користувачів додатку Telegram на пристроях з операційною системою macOS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram у Twitter.
Першим про таку вразливість повідомив розробник Google Ден Ревах. Про неї він дізнався ще у лютому 2023 року, але опублікував інформацію лише у травні, оскільки компанія Telegram не відповіла на його повідомлення.
Сьогодні, 16 травня, Telegram офіційно підтвердила проблему, але в компанії уточнили, що загроза доступу до камери та мікрофону зберігається лише у випадках, якщо:
- у вас на пристрої з macOS є шкідливе програмне забезпечення;
- ви використовуєте Telegram для macOS, який був завантажений з AppStore (оновлення з виправленням там зараз знаходиться на розгляді), а не з офіційного сайту соцмережі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Бразилії суд заборонив використовувати Telegram після того, як соцмережа відмовилася надавати владі країни дані про користувачів.
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