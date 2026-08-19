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Telegram создает собственный интернет: Дуров хочет запустить доменную зону .gram

12:13 19.08.2026 Ср
2 мин
Инициатива призвана расширить возможности и усилить независимость экосистемы.
aimg Ольга Завада
Telegram создает собственный интернет: Дуров хочет запустить доменную зону .gram Дуров объявил о запуске доменов .gram (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Основатель Telegram Павел Дуров подает заявку на создание своей доменной зоны .gram, которая позволит пользователям превращать пользователи в полноценные веб-ресурсы.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на пост Павла Дурова в Telegram.

Ключевые возможности новой доменной зоны

В случае одобрения заявки ICANN более миллиарда пользователей сервиса получат доступ к персональным доменам второго уровня, которые будут непосредственно привязаны к их действующим пользователям.

Среди главных нововведений:

Персональные веб-адреса: каждый публичный никнейм можно будет использовать в качестве полноценного домена (например, для аккаунта @durov адресом станет durov.gram);

Запуск сайтов в несколько кликов: разработчики и обычные пользователи смогут создавать интерактивные веб-ресурсы, размещаемые непосредственно на серверах Telegram с помощью одной команды.

Telegram создает собственный интернет: Дуров хочет запустить доменную зону .gram

Telegram подал заявку на зону .gram (скриншот: Павел Дуров в Telegram)

Новая функция должна существенно упростить развертывание веб-проектов и расширить функционал внутренней экосистемы мессенджера.

Читайте больше: РФ объявила Дурова в международный розыск и обвиняет основателя Telegram в "терактах"

Контекст и проблемы с внешними доменами

Шаг с регистрацией собственного домена, скорее всего, стал актуален после июльского инцидента с коротким адресом t.me.

Тогда домен временно перестал открываться в браузерах по всему миру из-за блокировки черногорской компанией DomainME, которая администрирует зону .me, по требованию Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

При блокировке Telegram автоматически переводил генерацию ссылок на альтернативный домен telegram.me, а через сутки доступ к t.me удалось восстановить.

Собственная доменная зона .gram позволит мессенджеру избежать схожих рисков в будущем.

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