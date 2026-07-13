Telegram частично перестал работать по всему миру

Напомним, полная блокировка Telegram в Украине не поможет окончательно решить проблему вербовки граждан враждебными спецслужбами – такой шаг может дать лишь временный эффект. Об этом заявлял заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов, по словам которого 82% раскрытых терактов были совершены завербованными через Telegram людьми.

Ранее за ограничение работы мессенджера также высказывались министр внутренних дел Игорь Клименко и глава офиса президента Кирилл Буданов, однако не предлагали полностью блокировать платформу.

В то же время, по данным опросов, более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram, но выступают за усиление контроля над его работой.