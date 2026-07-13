Telegram частково перестав працювати по всьому світу

Нагадаємо, повне блокування Telegram в Україні не допоможе остаточно вирішити проблему вербування громадян ворожими спецслужбами - такий крок може дати лише тимчасовий ефект. Про це заявляв заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, за словами якого 82% розкритих терактів були скоєні людьми, завербованими через Telegram.

Раніше за обмеження роботи месенджера також висловлювались міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава Офісу президента Кирило Буданов, проте не пропонували повністю блокувати платформу.

Водночас, за даними опитувань, понад 75% українців не підтримують блокування Telegram, але виступають за посилення контролю за його роботою.