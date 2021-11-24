Apple подала до суду на компанію, що створила вірус Pegasus, - The Verge

Компанія Apple подала до суду на NSO Group, яка є творцем вірусу Pegasus. Обурена тим, що програмне забезпечення застосовують для зламу її продукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Відзначимо, що сумнозвісний вірус Pegasus став відомим після того, як його почали застосовувати для стеження за політиками, журналістами, правозахисниками, бізнесменами й іншими публічними особами.

За словами представників Apple, в рамках судової справи компанія вимагатиме, аби NSO Group назавжди заборонили використання будь-якого програмного забезпечення, послуг й пристроїв компанії.

"Пристрої Apple є найбільш безпечним споживчим обладнанням на ринку, але діяльність приватних хакерських компаній насторожує і змушує задуматися", - заявив старший віцепрезидент з програмного забезпечення компанії Крейг Федерігі.

Згідно з даними Apple, шпигунське забезпечення Pegasus надає різним країнам віддалений доступ до мікрофонів, камер й інших модулів будь-яких смартфонів, в тому числі й продукції компанії. Водночас вірус здатний заразити пристрій автоматично, без будь-яких дій з боку його власника.