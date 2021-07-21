Макрон доручив провести серію розслідувань про стеження через Pegasus
Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився провести серію розслідувань у справі про прослуховування телефонів французьких політиків за допомогою шпигунської програми Pegasus. Марокко заперечує свою причетність до стеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
За даними видання, про це розпорядження французького президента в ефірі одного з місцевих телеканалів повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.
Раніше газета Le Monde повідомила, що один з номерів телефону Макрона знаходився в списку марокканської розвідки для організації стеження за допомогою Pegasus. Крім того, в ньому були присутні номери колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа і 14 Міністрів.
"Якщо ці факти підтвердяться, то це було б дуже серйозно. Необхідно встановити справжню картину у зв'язку з цим викриттям", - заявили в пресслужбі Єлисейського палацу.
Влада Марокко заперечує причетність своїх спецслужб до прослуховування телефонів політиків і журналістів через шпигунську програму Pegasus.
Нагадаємо, за даними видання Le Monde, в базі з телефонними номерами, на які була встановлена ізраїльська шпигунська програма Pegasus, призначена для відстеження терористів, виявили понад 50 тисяч номерів. У списку опинилися дані трьох президентів, у тому числі Еммануеля Макрона, 10 прем'єр-міністрів і короля Марокко Мухаммеда VI.