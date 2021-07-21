Макрон доручив провести серію розслідувань про стеження через Pegasus

Президент Франції Еммануель Макрон розпорядився провести серію розслідувань у справі про прослуховування телефонів французьких політиків за допомогою шпигунської програми Pegasus. Марокко заперечує свою причетність до стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За даними видання, про це розпорядження французького президента в ефірі одного з місцевих телеканалів повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

Раніше газета Le Monde повідомила, що один з номерів телефону Макрона знаходився в списку марокканської розвідки для організації стеження за допомогою Pegasus. Крім того, в ньому були присутні номери колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа і 14 Міністрів.

"Якщо ці факти підтвердяться, то це було б дуже серйозно. Необхідно встановити справжню картину у зв'язку з цим викриттям", - заявили в пресслужбі Єлисейського палацу.

Влада Марокко заперечує причетність своїх спецслужб до прослуховування телефонів політиків і журналістів через шпигунську програму Pegasus.